Facebook обязали продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против Facebook.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

К иску присоединились прокуроры 46 штатов и прокуроры округа Колумбия и Гуама, уточняет Associated Press.

FTC утверждает, что Facebook «незаконным путем сохраняет свою монополию в сфере соцсетей благодаря многолетнему антиконкурентному поведению». Служба отмечает, что обвинения против компании выдвинуты после «продолжительного расследования в сотрудничестве с генпрокурорами 46 штатов, округа Колумбия и Гуама».

В ведомстве считают, что Facebook систематически применяет стратегию по устранению конкурентов, в том числе путем покупки перспективным конкурентов, таких как Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

В иске Федеральная торговая комиссия требует запретить Facebook навязывать антиконкурентные условия разработчикам программ, а также обязать компанию запрашивать предварительное одобрение для будущих сделок по покупке подобных сервисов. FTC в иске просит суд в том числе обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp.

Facebook купила мессенджер WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Сервис обмена фотографиями Instagram соцсеть купила в 2012-м за миллиард долларов.

В мае 2019 года сооснователь Facebook Крис Хьюз в колонке для The New York Times написал о вреде слишком большого влияния Facebook на рынке. Он предложил антимонопольным властям отделить ее от Instagram и WhatsApp. Руководитель Facebook Марк Цукерберг выступил против этого.