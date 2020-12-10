Псевдо-брокеры продолжают «обрабатывать» украинцев

К сожалению, в последние годы особенно сильно активизировались мошенники, которые оперируют биржевой или инвестиционной терминологией, упоминают опционы и криптовалюты, спекуляции и акции – все то, что способно ввести в заблуждение неподготовленную «жертву», обещать якобы высокий и быстрый доход.

И наши соотечественники продолжают попадаться на удочку таких псевдо-брокеров и псевдо-финансистов.

Схема работы проста и понятна

Показательный пример нечестного проекта – Freshforex, он же «Фреш Форекс Украина» (ликвидирован в Украине несколько лет назад). В этот же список можно добавить FXcoin, «Интрейд» и еще пару десятков подобных компаний, которые занимаются обманом и выманиванием депозитов.

Даже если какая-то «липовая» контора закрывается, на ее месте появляется две новых, с новым штатом «менеджеров», готовых искать новых наивных жертв.

Почему люди им продолжают верить? Во-первых, потенциальных жертв красиво обрабатывают «менеджеры», обещающие доход, отсутствие риска и прочие блага. При этом предлагаются чуть ли не лучшие условия сотрудничества, бонусы и подарки.

Во-вторых, у того же Freshforex и его аналогов, как правило, есть офисы и «солидные» сайты, на которых тут и там представлены якобы настоящие лицензии, ссылки на СРО и регуляторов, головные офисы зарубежных компаний и так далее. Конечно, после минимальной проверки оказывается, что все указанное либо придумано, либо уже не существует – но пыль в глаза такие вещи все равно пускают.

Как итог – начинающий «инвестор» или «трейдер» с готовностью переводит мошенникам свои деньги и продолжает это делать, пока его «обрабатывают». Ведь, у «солидной» компании есть сайт и офис. Результат «сотрудничества» с такими псевдо-брокерами и дилерами очевиден.

Freshforex – один, но не единственный

Freshforex создали некие Мартынюк и Кравчун. Затем на его месте появился Prof Advice LLC и еще десяток «клонов». Вот несколько из них:

freshforex.com

freshforex.org

dax100.org

fxcoins.org/ru

daxioma.com/ru

fxspace.org

i-want.broker/ru/

i-want.trade

nas-broker.com

ct-trade.com

Мартынюк и Кравчун зарегистрировали еще с дюжину ООО вроде МК ПАРТНЕР или Ембием Юкрейн, которые занимаются поиском персонала, поиском клиентов, отмыванием денег, то есть, служат на благо «общему делу», сообщает Инфолайн.

Наши «герои» пользуются услугами посредников (ООО «Легоютекс»), меняют офисы, часть персонала и бренды «компаний», но суть их «бизнеса» остается прежней.

Несмотря на юридическую ликвидацию, открытые уголовные дела, показания жертв и бывших подельников, многие компании наших «героев» продолжают свою преступную деятельность, продолжают обманывать людей и забирать их сбережения – и в Украине, и в Израиле, и в Европе.

Найти связь между упомянутыми фамилиями, компаниями и мошенническими схемами просто – достаточно почитать выписки из открытых дел, реестров, показаний. Также в интернете работает сайт, посвященный разоблачению Freshforex, его клонов, деятельности Мартынюка и Кравчуна – по ссылке есть большая Фреш Форекс статья с детальным расследованием.

Итог

Наши «герои» продолжают свою мошенническую деятельность – и в Украине, и за ее пределами. Порой им удается уйти от ответственности, прикрываясь бюрократией, лазейками в законах или знакомствами с нужными людьми.

Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Если вы стали жертвой их компаний, снова и снова пишите заявления в киберполицию и другие органы, требуйте возврата средств, обращайтесь в СМИ. Нужно вывести организаторов и их компании на чистую воду, рассказать другим об их схемах.

Кроме того, нужно понимать, что заработок на бирже и инвестициях без риска, углубленных знаний, труда, таланта в аналитике и риск-менеджменте невозможен. Тем более невозможен быстрый и гарантированный доход. Если кто-то обещает вам легкие деньги – это сыр в мышеловке. Расскажите об этом тем знакомым, которые могут попасться на удочку аферистам.