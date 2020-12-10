Врачи нашли в черной смородине средство профилактики диабета

Черная смородина благотворно влияет на уровень глюкозы после еды, показывает новое исследование Университета Восточной Финляндии. Благодаря смородине можно предотвратить резкий скачок вверх и резкое падение вниз концентрации сахара.

Эффект, вероятно, связан с полифенольными соединениями (антоцианами), которыми богата черная смородина. И положительный эффект можно ощутить, съев всего 75 граммов смородины. Ягоды черного цвета, насыщенные антоцианами, по-видимому, ослабляют реакцию глюкозы в крови на добавленный сахар. Так же работают антоцианы, извлеченные из черной смородины.

Было доказано, что эти полифенольные соединения могут замедлять всасывание глюкозы из тонкого кишечника за счет взаимодействия с ферментами, переваривающими углеводы, и белками, транспортирующими глюкозу. Кроме того, полифенольные соединения способны уменьшить окислительный стресс и воспаление.

Был проведен эксперимент на 26 здоровых добровольцах, который показал: продукты с черной смородиной снижали максимальный уровень глюкозы и инсулина, гарантировали замедленное падение концентрации глюкозы и замедленное повышение уровня жирных кислот вследствие гипогликемии.

: Новости Ю