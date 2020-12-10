Горную деревню в Швейцарии эвакуируют на 10 лет из-за склада боеприпасов времен Второй мировой войны

Живописная деревня в Швейцарских Альпах долгие годы живет на пороховой бочке. Во времена Второй мировой войны здесь обустроили огромный склад боеприпасов. Хранилище спрятали глубоко в горах.

Об этом пишет Reuters.

Краткая предыстория

А в 1947 году на складе произошел взрыв. Вокзал и центр населенного пункта были полностью разрушены. 9 местных жителей погибли.

Хотя Митхольц быстро возродили, в тайнике осталось около 3500 тонн авиабомб, мин и ручных гранат. Но тогда разбирать и утилизировать их не стали.

С тех пор военные эксперты не уставали повторять, что старые боеприпасы могут в любой момент спровоцировать новую трагедию.

К слову, неподалеку от Митхольца находится курортный городок Адельбоден.

Не все жители Митхольца верят, что когда-нибудь вернутся назад

В прошлом году власти подняли вопрос о 10-летней эвакуации жителей Митхольца. Население деревни – около 170 человек.

План вывоза оставшихся боеприпасов и полной утилизации склада созрел довольно быстро. Оставалось найти средства для этого непростого проекта.

И вот теперь финансовая часть вопроса решена. Вывоз оружия начнется не раньше 2030 года. Руководство страны сегодня обдумывает процедуру выплаты компенсации местным жителям. Ведь эвакуированным нужно будет обзаводиться недвижимостью взамен оставленных домов.

Власти столкнулись с тем, что не все жители Митхольца морально готовы к 10-летней эвакуации. Некоторые опасаются, что они больше никогда сюда не вернутся. Но Министерство обороны Швейцарии намерено убедить даже самых упрямых в том, что эта мера необходима для их же безопасности.