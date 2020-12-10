Одесские таможенники попались на взятке

Следователи Государственного бюро расследований с оперативниками Главного оперативного управления ГБР уличили в коррупции и.о. начальника отдела таможенного поста “Черноморский” Одесской таможни Игоря Гаврилюка и его соратников, среди которых оказался таможенный брокер.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на иформированный источник

По его словам, в среду, 9 декабря, силовики “на горячем” задержали одного из правоохранителей и таможенного брокера Олега Касима, при посредничестве которых Гаврилюк требовал от физического лица взятку в размере 1,1 тыс. долл. за беспрепятственное растаможивание пяти автомобилей на таможенном посту “Черноморский”.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении соучастникам коррупционной сделки. Действия злоумышленников предварительно квалифицированы как получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины), санкция которой предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.