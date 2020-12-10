Провал в «городе мечты». Как Зеленский с Ахметовым проиграли в Кривом Роге

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, у Верховного главнокомандующего состоялся один из важнейших политических боев. В родном городе Владимира Зеленского проходил второй тур выборов мэра. И этот бой он проиграл.

Не просто проиграл. Это провал его союза с олигархом Ринатом Ахметовым. Союза, на который президент пошел для того, чтобы превратить родной город в «город мечты», отмечает hromadske.

Как прошли выборы

Выборы в Кривом Роге интересны не только тем, что это родной город Зеленского. Это важный город в политическом и экономическом плане.

Кривой Рог занимает 6-7 место среди украинских городов по численности населения и размеру городского бюджета. Почти 8 мрд гривен в городской казне — далеко не все органы власти располагают такими суммами.

Поэтому на этом месте сошлись интересы самых влиятельных лиц страны. Но для патриотической части населения второй тур был выборами без выбора. Потому что в нем сошлись две пророссийские силы.

Дмитрий Шевчик — кандидат от «слуг народа». Но больше известен как менеджер Ахметова. Он — гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, входящего в холдинг «Метинвест».

Однако называть Шевчика человеком Ахметова не совсем правильно. Он более близок к партнеру олигарха — Вадиму Новинскому. С последним Шевчик сошелся по линии УПЦ МП.

Народный депутат Украины Константин Павлов — слева, и мэр Кривого Рога Юрий Вилкул во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы у мемориала Славы в Кривом Роге, 9 мая 2018 года. Фото: УНИАН / Дмитрий Алехин

Константин Павлов — кандидат от «оппозиционной платформы — За жизнь». Человек действующего мэра Юрия Вилкула.

«Павлов — это зло, а Шевчик — непонятная личность», — коротко подытоживает для hromadske представительница местной ячейки партии «Сила людей» Светлана Сова.

Как только 6 декабря участки в Кривом Роге закрылись, как были провозглашены результаты двух экзит-полов. С совершенно разными итогами.

Телеканал «Украина-24» (принадлежит Ахметову) провозгласил победителем Шевчика. Экзит-пола по заказу фонда «Украинская политика» показывал 52,61% у него, у конкурента — Павлова — 46,05%. Это фонд политолога Костя Бондаренко. Сам он был гостем студии телеканала в тот вечер.

В эфире телеканала Newsone (входит в сферу влияния Виктора Медведчука) объявили победу Павлова. Он со значительным отрывом опережал Шевчика — 28,86% против 41,14%. Этот экзит-пол принадлежал Центру исследования развития территорий. Руководителем Центра является Николай Черный, избранный в горсовет Днепра от ОПЗЖ.

Совершенно разные настроения были и в штабах.

Доверенное лицо Шевчика Евгений Ковалев в эфире «Украина-24» сетовал на массовые подвозы людей на участки.

«В основном это люди пенсионного возраста. Как мы знаем, с помощью подвоза реализуется подкуп избирателей. Таких нарушений было более 50 в течение дня»,- заявил Ковалев.

А вот Павлов в эфире медведчуковских телеканалов уверял, что значительных нарушений зафиксировано не было.

«Наша задача — честно посчитать результат»,- подытожил он.

Пока идет подсчет голосов, источники hromadske в партии «слуги народа» признали, что их кандидат выборы проиграл.

«Бывает, когда ты проигрываешь, а бывает, когда оппонент выигрывает. Мы собрали почти вдвое больше голосов больше, чем в 1-м туре. Поэтому это не такой уж проигрыш всухую. Но оппоненты выиграли, потому что смогли правильно объединиться»,- пояснил источник hromadske.

Еще за 10 дней до второго тура в «Слуге Народа» говорили о лидерстве своего кандидата. Якобы Шевчик опережал Павлова на 15%. Однако в день голосования поняли, что имеют проблемы. Поэтому представители Зе-команды начали выкладывать в соцсети призывы прийти на участок и проголосовать. Например, Юрий Корявченков свое видео выложил в Фейсбуке в 18:36. Участки закрылись в 20:00.

В итоге ЦИК зафиксировала, что явка во втором туре была несколько выше, чем в первом, — 36,72% и 35,14% соответственно.

Однако здесь мог больше сыграть призыв Зеленского к жителям города. Свое видео он записал накануне.

«Давайте в этот день (в день второго тура выборов — ред.) сделаем рекордную явку по стране. Пусть это будет символическая для нашего города цифра 95. Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу»,- призвал Зеленский.

Если явку и удалось немного повысить, то желаемого результата — победы кандидата от президентской партии — достичь не удалось.

Дмитрий Шевчик на встрече с избирателями в Кривом Роге. Фото: Дмитрий Шевчик / Facebook

Три кандидата от Зе

Менеджер Ахметова и депутат облсовета от «Оппозиционного блока» попал в президентскую команду в последний момент перед стартом местных выборов.

Еще летом в городе вероятным кандидатом на должность мэра называли нардепа «Слуги Народа» Юрия Корявченкова, более известного как Юзик из «Студии 95-й квартал». Однако от этого варианта у Зеленского отказались.

«Юзику физически трудно даже ездить в Кривой Рог из Киева. А тем более — работать там мэром в случае победы»,- объяснял hromadske один из политтехнологов партии во время представления в Киеве кандидатов на должности мэров от «слуг народа».

Также в Кривом Роге рассматривали кандидатуру местного бизнесмена Павла Сухоцкого.

«Он помогал партии Зеленского финансово, бордами, помещениями. Но когда выдвинули Шевчика, то обиделся, вышел из команды»,- рассказывает hromadske председатель Криворожского центра расследований Антон Кравченко.

Окончательное решение по кандидату от «слуг народа» объявили во время августовского визита Зеленского в родной город.

27 августа все три потенциальных кандидата еще были рядом с Зеленским во время посещения президентом стадиона «Металлург».

Павел Сухоцкий (справа от Зеленского) и Дмитрий Шевчик (слева). Фото: Павел Сухоцкий / Facebook

Уже через несколько дней после этого Сухоцкий ушел из команды Зеленского.

«Я верю, что наш президент — порядочный и честный человек. Однако я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Видимо, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации»,- пояснил Сухоцкий свой демарш.

На выборы Сухоцкий таки пошел. Самовыдвиженцем. В итоге — 3,78% и пятое место.

«Зе-Шевчик от Ахметова»

Почему Зеленский сделал ставку на менеджера Ахметова? У президента сошлись интересы с олигархом — подвинуть мэра Юрия Вилкула.

Зеленский в таком союзе видел возможность изменений в городе, в том числе и через дополнительные финансовые вливания олигарха в инфраструктуру. Так, во время визита на местный стадион «Металлург» Зеленский высказал предположение, что и «Метинвест» финансово поддержит реконструкцию сооружения.

У Ахметова было желание подвинуть своего давнего союзника Вилкула по другим причинам. Для олигарха Кривой Рог — один из трех базовых городов для развития бизнеса (вместе с Мариуполем и Запорожьем).

«Вилкулы — местечковые князьки, а Ахметов — князь национального уровня. Вилкул выставлял свои условия, а сейчас у Ахметова план поставить своего человека и не договариваться с местным царем. А во-вторых, с 2014 года были проблемы, якобы Александр Вилкул воровал деньги у Ахметова»,- считает Кравченко из Криворожского центра расследований.

По информации hromadske, давние союзники Ахметов и Вилкул окончательно рассорились в прошлом году.

У Зеленского был сильный бренд, но слабая местная команда. У олигарха — партия с низким рейтингом, но значительные финансовые и кадровые ресурсы. Плюс общий враг. И желание сделать город красивее, хотя бы «как в Мариуполе». На этом и сошлись.

«Зеленского постоянно клипашат, что «город президента” выглядит, мягко говоря, не очень привлекательным. Вот и договорились президент с олигархом, что второй за какие-то преференции будет, экономя на «доле Вилкулов», делать из города что-то такое, чтобы президенту не стыдно было приезжать»,- объясняет hromadske депутат горсовета от партии «Сила людей» Юлий Морозов.

Однако с самого начала совместный план начал давать сбои.

Зеленский — уже не гарантия победы

Еще на старте избирательной кампании Шевчик получил отрицательную историю. Его 18-летний сын Марк проехал на красный свет и сбил 11-летнего парня. Пострадавший получил многочисленные травмы. Чем закончилась для виновника ДТП эта история — неизвестно.

«История с сыном Шевчика, говорят, «засекречена». Непонятно, дело закрыто или заморожено. Нам ничего не удалось узнать, потому что полиция даже не отвечает на жкрналтистские запросы»,- рассказывает hromadske Кравченко.

Не сложилась у Шевчика и сотрудничество с местной ячейкой партии «Слуга народа». По сути, они вели отдельные друг от друга кампании. И привлечение Зеленского в процесс было крайне ограниченным. Накануне второго тура президент снова наведался в город, публично обсуждал с Шевчиком план развития города. Но делал это онлайн. Накануне визита кандидат получил положительный тест на коронавирус.

Да и сама кампания Шевчика была вялой, рассказывает hromadske Юлий Морозов.

«Никаких вменяемых попыток объединить вокруг своего кандидата среды, которые точно были не за Вилкул. В результате кампания от партии со все еще очень высоким рейтингом, с топ-менеджером олигарха, который до сих пор больше прочих влияет на город, в качестве кандидата, с достаточно большим финансовым ресурсом, — вышла абсолютно беззубой»,- говорит Морозов.

Однако в «Слуге Народа» придерживаются несколько иной позиции.

«Поддержка Зеленского сработала: во втором туре Шевчик получил вдвое больше голосов, чем в первом. Но поддержка Зеленского уже не такая гарантия стопроцентной победы, как раньше»,- пояснил hromadske источник в президентской партии.

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул во время открытия первого в Украине памятника украинскому бойцам, погибшим во время боевых действий на Донбассе. Фото: УНИАН / Дмитрий Алехин

Вилкул и запасной Павлов

Участие действующего мэра Юрия Вилкула в выборах несколько удивила «слуг». Они имели заверения от «партнеров», что с Вилкулом все договорено, он больше не будет баллотироваться.

Предыдущие разы он избирался от близких к Ахметову партий: в 2010-м — от «Партии регионов», в 2016-м — от «Оппозиционного блока». На этот раз пошел на выборы со своим проектом — «Блок Вилкула «Украинская перспектива»».

Во время выборов у него также начались проблемы. Прокуратура подняла дело 2015 года и вызвала Вилкула на допрос. Речь шла о якобы давлении на компанию «Арселор Миттал» — тратить деньги на городские экологические и социальные проекты.

Сам Вилкул назвал это политическим давлением.

«Началось это еще в июне. Самые высокие чиновники страны в компании с олигархами уговаривали меня отказаться от участия в выборах», — заявил Вилкул 12 октября в своемвидеообращении.

Однако Кравченко объясняет hromadske, что это дело для правоохранителей было малоперспективным. Это дело возбуждали именно по обращению Криворожского центра расследований. Доказать причастность Вилкула к вымогательству денег было невозможно, в деле фигурировали другие лица.

И продолжение этой истории в ходе избирательной кампании не было.

«Я так понимаю, что там «порешали». Следователь ушел в отпуск за день до допроса. А Вилкул объявил: я не боялся, пришел, а следователь скрылся. И это дело тоже заморожено»,- рассказывает Кравченко.

В первом туре Вилкул получил 44,96% поддержки. Шевчик — 25,94%. Третьим финишировал Константин Павлов — лишь 9,15%.

Однако расклады изменились, когда Вилкул заявил, что по состоянию здоровья снимается с выборов. Из-за этого пару во втором туре сформировали Шевчик и Павлов.

«Здоровье стало подводить. Во второй тур проходит Павлов. Мы с ним работали 10 лет. Я убежден, что он порядочный и подготовленный кандидат для должности мэра»,- заявил Вилкул в своемвидеообращении.

Павлова называют человеком Вилкула. В последнее время Павлов был советником мэра. Ранее в команде младшего Вилкула избирался в Верховную Раду. На выборы городского головы Кривого Рога пошел как запасной вариант Вилкулов. И от ОПЗЖ.

В партию Медведчука Павлов попал только в августе этого года. До этого говорили, что партячейку возглавит Константин Усов (избирался в Киевсовет от «Европейской солидарности»).

18 августа Павлова в качестве местного руководителя ОПЗЖ представил Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович приветствует Константина Павлова как местного руководителя ОПЗЖ. Фото: kr.informator.ua

Запасной вариант выстрелил.

«У них была непростая задача — передать Павлову рейтинг Вилкула-старшего. Но задачу облегчили конкуренты. Павловской кампании оставалось только подсветить все эти некрасивости (давний работник олигарха, любитель Московского патриархата). Ну и ввалиться в бесстыжие популистские обещания»,- объясняет hromadske Юлий Морозов.

Кроме поддержки Вилкулов, Павлову активно помогли и партийцы Медведчука. В день второго тура в городе высадился целый десант нардепов ОПЗЖ: Нестор Шуфрич, Юрий Загородний, Григорий Мамка, Анатолий Бурмич. Накануне приезжал Илья Кива со своими «патриотами»-спортсменами. Таким образом ОПЗЖ демонстрировала, что готова отстаивать результат даже силовым способом.

Более того, в Кривой Рог привезли даже «международных наблюдателей» из числа пророссийского пула. В частности, уже известного в Украине британского депутата Европарламента Натана Хилла, который неоднократно светился в пророссийских инициативах.

Что дальше

… Уже сейчас понятно, что город переходит под контроль союза Вилкула-Медведчука. В городском совете на пару они имеют 28 депутатов из 54.

Поэтому противостояние двух пророссийских сил — Медведчука и Ахметова — будет иметь продолжение и в Кривом Роге.

Еще во время избирательной кампании Павлов намекал на проблемы для Ахметова в случае победы.

«Если предприятия будут продолжать нарушать и не будут понимать простую человеческую речь и хорошее отношение, эти люди будут платить. Для этих предприятий будут повышаться местные налоги, в частности налог на землю»,- заявил Павлов 24 ноября в эфире телеканала Newsone.

Если для Ахметова поражение в Кривом Роге может означать финансовые потери, то для Зеленского — политические и репутационные. Проиграть в родном городе на фоне благоприятных стартовых условий — это личный провал президента. Именно он дал добро на союз с олигархом, сделал ставку на представителя команды Ахметова.

Теперь президенту не приходится надеяться на какие-то положительные изменения в Кривом Роге, которые связывали именно с ним. В своей предвыборной программе Зеленский обещал украинцам «страну грез». Взамен не смог даже подготовить почву для появления «города мечты».

Алексей Братущак, опубликовано в издании hromadske