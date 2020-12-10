Важнее масок: деталь, без которой невозможна вакцинация

Про вакцины. У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь, без которой даже имея в руках саму вакцину, осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.
Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.
Это сущая мелочь.
Пустяк.
Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов — очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.
Покупателями выступают целые государства, счёт идёт на сотни миллионов штук, а производстенные линии бронируют на год вперёд.
Имя этого пустяка — шприц.
Да-да, обыкновенный шприц.
Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население — это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идёт.
Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук.
Надо ли ещё раз повторять.
В производстве шприцов мир точно так же, как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.
Соответственно.
Как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех, кто заранее занял очередь и успел их купить.
В данный момент.
По миру, все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.
Как думаете.
Кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?
Кто-то сейчас законтрактовал на год вперёд украинских производителей шприцов?
Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?
Я ответственно заявляю.
В Украине об этом никто ещё даже не начинал думать.
ЭТО Ж С*КА НЕ ЯСНО.
Что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцов.
Володя!
Если ты и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ, как колоть вакцину пальцем — ещё не поздно закупить шприцы.
Или может вы не собираетесь нас массово вакцинировать…