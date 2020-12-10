Важнее масок: деталь, без которой невозможна вакцинация

Про вакцины. У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь, без которой даже имея в руках саму вакцину, осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.

Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.

Это сущая мелочь.

Пустяк.

Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов — очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.

Покупателями выступают целые государства, счёт идёт на сотни миллионов штук, а производстенные линии бронируют на год вперёд.

Имя этого пустяка — шприц.

Да-да, обыкновенный шприц.

Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население — это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идёт.

Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук.

Надо ли ещё раз повторять.

В производстве шприцов мир точно так же, как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.

Соответственно.

Как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех, кто заранее занял очередь и успел их купить.

В данный момент.

По миру, все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.

Как думаете.

Кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?

Кто-то сейчас законтрактовал на год вперёд украинских производителей шприцов?

Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?

Я ответственно заявляю.

В Украине об этом никто ещё даже не начинал думать.

ЭТО Ж С*КА НЕ ЯСНО.

Что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцов.

Володя!

Если ты и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ, как колоть вакцину пальцем — ещё не поздно закупить шприцы.

Или может вы не собираетесь нас массово вакцинировать…