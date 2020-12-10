У Дубно встановили різдвяну ялинку з кладовища

Влада Дубна придумала, що робити із високою ялинкою, яку зрізали на кладовищі.

Дерево прикрасить центр міста на Різдвяні й Новорічні свята.

Про це повідомляє “Рівне вечірнє”.

Міський голова Дубна Василь Антонюк вважає, що в цьому немає нічого “крамольного”.

“І що, що її взяли на кладовищі? Яка різниця? Ми всі вийшли із землі і в землю підемо. Раніше ми завжди купували ялинку. Мінімум обходилася бюджету міста в 15 тисяч гривень. А тут безкоштовно і ще й дуже гарна, висотою 25 метрів. Крім того, вона становила загрозу для пам’ятників на кладовищі. Знаєте, якої шкоди цього року завдав сильний вітер і старі дерева? Потрощили 28 пам’ятників на кладовищі, що біля заводу гумо-технічних виробів. Довелося відновлювати. Отець Олег зі Свято-Покровського собору освятив її, так що нічого крамольного в тому, звідки вона, немає”, – каже міський голова.