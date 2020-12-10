Спалах невідомої хвороби в Індії: у воді та молоці знайшли свинець і нікель

Причиною спалаху невідомої хвороби в індійському штаті Андхра-Прадеш могли стати свинець та нікель. Ці хімічні речовини знайшли у зразках питної води та молока.

Тестування проводить Індійський хіміко-технологічний інститут. Вже найближчим часом з’являться й інші деталі про відібрані зразки. Про це повідомили на сайті India Today, передає 24 Канал.

У штат прибули 2 представники Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вони хочуть дізнатися причину невідомої хвороби. Зокрема планують вивчити можливе забруднення їжі чи води або отруєння повітряно-крапельним шляхом.

Вже понад 370 людей одужали, ще 120 досі перебувають на лікуванні. Водночас 19 пацієнтів направили для кращого лікування до державних лікарень

За даними органів охорони здоров’я США, вплив хлорорганічних пестицидів упродовж короткого періоду часу може викликати судоми, головний біль, запаморочення, нудоту, блювоту, тремор, сплутаність свідомості, м’язову слабкість, невиразну мову, слиновиділення і пітливість.

У багатьох країнах світу хлорорганічні сполуки повністю або частково заборонені. Однак деякі забруднювачі залишаються в навколишньому середовищі роками і накопичуються в жирах тварин і людей.

: dilo.net.ua

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