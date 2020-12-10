Умерла 19-летняя дочь нардепа Столара

Умерла 19-летняя дочь народного депутата от «Оппозиционного платформы – За жизнь» Вадима Столара.

Об этом нардеп сообщил в Facebook. Он отметил, что девушка скончалась во сне от остановки сердца.

«Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами. Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь», – говорится в сообщении.

Столар поблагодарил за поддержку и понимание, отметив, что в такой трагический час должен быть с семьей.

Отметим, что Вадиму Столару 38 лет. У него с женой четверо детей – Диана, Джемма, Ева и Даниэль.