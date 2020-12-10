Три белых песца для Путина

Редкий песец добежит до середины Кремля. Но уж если добегут целых три, а их следы на кремлёвском снегу пересекутся, нынешняя власть «слиняет в три дня».

Первый такой «песец» — старение, деградация, превращение в самопародию Путина и его режима; физическое угасание первого и хронический кризис второго.

Второй «песец» — возможное усиление санкций и давления Запада, ведущее к обострению экономического кризиса в России.

Третий «песец» — рост недовольства ухудшающейся экономической ситуацией и беспределом власти со стороны жителей крупных городов, перспектива глобального Хабаровска.

Эти песцы уже выбежали навстречу друг другу из точек «А», «B» и «C». Однажды они встретятся в какой-нибудь точке «D», произойдет синергетический взрыв и режим рухнет от его ударной волны. Но вот, когда это случится, не знает никто.

Путин опять всех переиграл.

Посадил для отвода глаз одного двойника в кабинет в Кремле, второго — в точно такой же кабинет в Сочи. А сам спрятался в старом гараже, где у него Нива и прицеп Скиф.

Сидит в одинаре, бухает. Скучновато, зато не страшно.

Здесь точно никто не найдёт, ни террористы, ни ЦРУ, ни Кабаева с Кривоногих.