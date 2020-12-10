В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке

В четверг, 10 декабря, в Мариуполе (Донецкая область) неизвестный злоумышленник захватил в заложники четырех сотрудников банка ПУМБ. Это случилось в 12:55.

Как сообщил OBOZREVATEL источник, он угрожал людям ножом и утверждал, что подорвет взрывное устройство. В связи с чрезвычайным происшествием в городе была введена в действие полицейская операция «Заложник».

К счастью, правоохранители быстро задержали мужчину. Следовательно, в результате инцидента никто не пострадал.