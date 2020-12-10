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В Киеве легковушка влетела в столб, погибли двое людей

10.12.2020

В Киеве в ночь на четверг произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля из службы каршеринга GetmanCar. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщает Киев Оперативный, автомобиль Ravon двигался на высокой скорости по улице Вадима Гетьмана со стороны станции метро Шулявская. Водитель не справился с управлением и въехал в столб вблизи Индустриального путепровода. ДТП произошло возле остановки общественного транспорта.

«К сожалению, в ДТП погибли два человека. Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии», – говорится в сообщении.

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