Стало известно, почему фейхоа называют фруктом вечной молодости

Некрасив, но страшно полезен

Маленький, неказистый, по внешнему виду фейхоа напоминает мини-авокадо, а по вкусу ─ сочетание клубники с ананасом и гуавой. В некоторых странах фейхоа так и называют ─ pineapple guava, то есть «ананасовая гуава» или гуавастин (guavasteen), а в Испании нутриционисты даже присвоили плоду статус «фрукта вечной молодости».

Типичное сегодня для субтропиков растение, родиной которого считается Южная Америка, заинтересовало европейских исследователей в конце XIX века. Свое название фейхоа получило в честь португальского натуралиста родом из Бразилии Жоана да Силва Фейжо (хотя фактически Фейжо не являлся первооткрывателем плода). Сейчас этот кустарник семейства миртовых прекрасно растет на территории Кавказа, Средиземноморского региона, Австралии, Азии, Африки и Новой Зеландии. Кстати, считается, что именно в Новой Зеландии плоды фейхоа наиболее популярны. В России фейхоа появляется обычно в середине осени и считается одним из зимних фруктов.

Полезные свойства

Витаминная бомба ─ это про фейхоа. Во фрукте содержатся витамины E, K и С (он считается мощным антиоксдантом). Не просто так испанцы называют фейхоа la fruta de la eterna juventud ─ фруктом вечной молодости!

Фейхоа богат фолиевой кислотой, так что его настоятельно рекомендуется включить в ежедневный рацион беременным женщинам. Плюс, фейхоа сильно насыщен железом и может выступать в качестве продукта препятствующего развитию анемии у будущих мам.

В плодах довольно высокое содержание цинка, калия, кальция и фосфора. Последние два элемента очень важны для тех, кого беспокоит вероятность развития остеопороза.

Высокое содержание йода ─ еще один серьезный повод чаще употреблять фейхоа. 1 кг плодов ─ это примерно 2,06-3,9 мг йода, притом что суточная потребность человека в среднем составляет 0,15 мг. Стоит иметь в виду, что содержание йода напрямую зависит от региона произрастания растения (так, в плодах с морского побережья йода больше).

В 2007 году исследователи обнаружили, что экстракт фейхоа обладает противораковыми свойствами.

В фейхоа достаточно клетчатки, чтобы быть продуктом, стимулирующим пищеварение. Считается, употребление фрукта показано для профилактики расстройств ЖКТ (в том числе, метеоризма и диареи). Кушать фейхоа также рекомендуется при тошноте и пищевых отравлениях.

При всем богатстве витаминов и минералов фейхоа ─ низкокалорийный фрукт (49 ккал на 100 грамм), что делает его весьма привлекательным для всех сидящих на строгих диетах.

Противопоказания

С осторожностью фейхоа нужно употреблять тем, у кого есть аллергия на витамин C. При обострениях хронических заболеваний ЖКТ фрукт целесообразно вовсе исключить. Им не следует увлекаться беременных женщинам с симптомами гестационного диабета. Также кормящим грудью нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем включать фейхоа в рацион на ежедневной основе. Наконец, детям не рекомедуется есть более одного плода в день.

Виды фейхоа

Сейчас в мире насчитывается более 90 сортов фейхоа. В Европе, особенно в Средиземноморском регионе популярны следующие:

Близнецы: плоды мелкие или средние, слегка вытянутой формы с темно-зеленой кожицей. Имеют насыщенный, свежий вкус.

Мамонт: плоды средние, мягкие и сочные.

Аполлон: крупные фрукты, не всегда одинаковой формы со сладкой мякотью.

: lenta.ua