Умер генерал ВСУ Мальков

Ушел из жизни начальник Администрации Государственной специальной службы транспорта, генерал-лейтенант Николай Мальков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

Отмечается, что в 2000 году Мальков стал главой железнодорожных войск Украины, а с 2004 года был основателем и Главой Администрации специальной службы транспорта.

В министерстве рассказывают, что генерал был настоящим офицером и порядочным человеком.

Министр и личный состав ВСУ выражают родственникам и друзьям генерала Малькова глубокие соболезнования.