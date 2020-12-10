У “Слузі народу” пояснили, чому уряд ввів локдаун після Нового року

У партії «Слуга народу» відповіли, чому Кабінет міністрів посилив карантин після новорічних свят.

Про це повідомляє ТСН.

Голова фракції Олександр Корнієнко пояснює, що таким чином вони запобігли двом локдаунам. Оскільки до і під час святкування Нового року про обмеження все одно забули б.

Корнієнко вважає це рішення уряду «компромісом» між Києвом і місцевою владою. Регіони не хотіли локдауну в грудні, уточнив глава політичної сили.

Зимовий локдаун запроваджений з 8 по 24 січня. Протягом цього періоду в Україні зачинять усі непродовольчі магазини, фітнес-клуби; ресторани й кафе будуть працювати лише «на виніс», а освітні заклади, крім дитячих садків, підуть на карантин.

Громадський транспорт, зокрема міжобласне сполучення, працюватиме у штатному режимі. Також працюватимуть дитячі садки.