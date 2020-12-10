Кравчук заявил, что отключение России от системы SWIFT является вынужденной мерой

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук намерен подать свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в СНБО.

Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, Украина должна искать новые пути влияния на Россию, если страна-агрессор продолжит блокировать движение к миру на Донбассе и вести диалог с позиции силы и давления.

Вместе с тем Кравчук отметил, что его предложение по отключению РФ от платежной системы SWIFT является «вынужденной мерой».

«России просто нужно забрать свои войска и формирования с Донбасса, оружие, вывести оттуда «добровольцев», и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками», — сказал глава украинской делегации.