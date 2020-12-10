Як поліпшити стан шкіри під час пандемії коронавірусу

Медична маска, антисептик, стреси, – все це впливає на стан нашої шкіри обличчя і рук під час пандемії коронавірусу. Як врятувати ситуацію з сухістю і не тільки?

Відмовтеся від макіяжу

Якщо ваша компанія перевела всіх співробітників на віддалену роботу з домівки, то це відмінна можливість для того, щоб на час відмовитися від макіяжу і дати шкірі відпочити. Звичайно, формули сучасних б’юті-засобів не закупорюють пори, але все ж таки необхідно періодично робити перерву у використанні косметики.

Очищайте шкіру

Етап очищення не можна пропускати за жодних обставин. Попри те, що ви відклали декоративну косметику подалі, простого вмивання обличчя водою буде недостатньо. Протягом дня і вночі на шкірі з’являються частинки себуму (жиру), який потрібно видаляти м’яким гелем або пінкою для вмивання.

Додайте глибоке очищення

Для цього існують різні ґаджети, які очищають шкіру “до скрипу”. Це незамінні речі у домашньому догляді за обличчям, але користуватися ними потрібно не частіше 1-2 разів на тиждень. У іншому випадку ліпідний шар шкіри не встигне відновитися, і ви отримаєте лущення, подразнення або запалення.

Візьміть за правило багатоступеневий догляд

Після вмивання використовуйте тонік для того, щоб відновити кислотно-лужний баланс шкіри. Потім нанесіть сироватку: якщо на обличчі є помітні недоліки, то вам підійде концентрат, що вирішує певну проблему (акне, пігментацію, вікові зміни та інше). У всіх інших випадках зволожуюча сироватка посилює дію вашого звичайного крему (до речі, цей засіб буде завершальним кроком ранкового або вечірнього ритуалу).

Зробіть пілінг

Раз на 1-2 тижні зробіть пілінг, щоб відлущити мертві клітини шкіри. Така процедура допоможе оновити епідерміс (зовнішній шар шкіри), надасть омолоджуючий ефект і додасть сяйво. Зверніть увагу, що засіб не можна використовувати, якщо у вас є ушкодження шкірного покриву. Перед застосуванням обов’язково прочитайте інструкцію. Наносьте засіб на очищену шкіру обличчя. До речі, косметологи радять робити пілінг на ніч, щоб шкіра змогла повністю відновитися.

Нанесіть маску

Це додатковий догляд, який можна робити 2-3 рази на тиждень. Тканинна, глиняна, альгінатна, кремова, гелева, нічна — варіантів безліч. Головне, підібрати засіб за типом своєї шкіри і тримати його на ній стільки, скільки вказано на упаковці. Лише так ви зможете отримати гарний результат. До речі, якщо зробити маску під час прийняття ванни, то ефект від неї буде ще кращим: активні компоненти засобу зможуть потрапити у шкіру значно глибше (винятком є глиняні і альгінатні маски).

: nashamama.com

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