Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от «плана Б» и будет продолжать переговоры с президентом России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимиром Путиным.

Об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в комментарии «Українським новинам».

«За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему Президенту в течение всего срока его работы.

Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для Президента Зеленского саммитом «нормандской четверки», – сказал он.

Во-первых, он отметил сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, спасение десятков жизней военных и гражданских, во-вторых – стабилизацию вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях, в-третьих – гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.

«Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад», – сказал Подоляк.

Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске «плана Б».

«Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее.

Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты», – отметил он.

В том числе Украина настроена продолжать переговоры в «нормандском формате» с Россией, Германией и Францией.

«Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров.

Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру?

Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров «нормандской четверки», – пояснил он.