ВМФ РФ проведёт совместные учения с НАТО впервые за десять лет

Корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию.

Об этом сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«В учении „АМАН-2021”, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», — отметили в пресс-службе флота. Учения пройдут в феврале 2021 года в акватории Карачи.

ВМФ России представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».