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Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счёт, – Шмыгаль

10.12.2020

В Украине можно будет самостоятельно приобрести вакцину от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Украинской правде».

 «Мы являемся участником глобальной инициативы COVAX. Ожидаем 8 млн доз. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта», — сказал Шмыгаль. По его словам, в Украине также организуют обычную вакцинацию на коммерческой основе. «За свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется.

Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной, каждый сможет себе обеспечить такие вещи на коммерческой основе», — отметил Шмыгаль.

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