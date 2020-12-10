Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счёт, – Шмыгаль

В Украине можно будет самостоятельно приобрести вакцину от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Украинской правде».

«Мы являемся участником глобальной инициативы COVAX. Ожидаем 8 млн доз. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта», — сказал Шмыгаль. По его словам, в Украине также организуют обычную вакцинацию на коммерческой основе. «За свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется.

Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной, каждый сможет себе обеспечить такие вещи на коммерческой основе», — отметил Шмыгаль.