Ольга Фреймут показала редкие кадры с подросшим сыном Валерием от Владимира Локотко

Украинская телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут показала своего маленького сыночка

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала сторис, на котором засветился ее 4-летний сын Валерий. Мальчик сидел в гостиной в костюме Святого Николая. На нем был красный костюм и белая борода.

«Вот такого Николайчика встретила в гостиной утром», – подписала фото звезда.

Стоит отметить, что Ольга довольно редко показывает своих детей. У Фреймут есть старшая дочка Злата, которую она родила в Лондоне от британца Нила. Кроме этого, двоих детей (дочь Евдокию и сына Валерия) она родила своему мужу, генпродюсеру «Нового канала» Владимиру Локотко.

Перед началом учебного года Фреймут публиковала совместное фото с детьми, которых повела в частную школу. Правда, тогда поклонники не смогли рассмотреть лиц детей, потому что они были прикрыты медицинскими масками.