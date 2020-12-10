Украина до 2030 года по развитию должна обогнать соседей – Разумков

Украина до 2030 года должна стать государством, которое развивается быстрее соседей. О том, какой видит нашу страну через 10 лет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, политик рассказал в интервью главному редактору Vesti.ua Антону Савичеву.

«Украина-2030 должна стать государством, которое развивается быстрее соседей. Я понимаю, что мы за этот промежуток времени не успеем всех догнать, но темпы нашего развития должны быть выше, чем у государств на западной границе. Причем я сейчас говорю не только об экономике, но и о медицине, образовании», – сказал Разумков.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что государство должно развиваться сбалансированно, а народу нужно объединится вокруг важных идей.

«Второй аспект, это мирное государство. Я сейчас говорю не только о мире на востоке страны и в украинском Крыму. Я говорю о мире внутри общества. Мы должны найти для себя баланс и перестать использовать язык вражды» – говорит политик.

Разумков добавил, что через 10 лет он хочет видеть Украину разумным государством, с условиями для развития для каждой области, каждого города, каждого гражданина.