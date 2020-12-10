Как Пушилин «блогера» заказал. Часть 1

Внешность бывает обманчива, если кто не в курсе. Возьмем, к примеру, наполовину узбека пушилина — вроде бы не похож он на головореза ни разу, но … Но обидчивый пррросто пиздец. Ща расскажу подробнее, не переключайтесь



Итак, смотрим скрин







Ай-я-яй, кто же это мог сдееелать ? Как вы сами догадались, похищение человека организовал лично пушилин. Нет, он конечно же не подписывал прррыказ о том шо человеку нужно накинуть мешок на голову накинуть и увезти в неизвестном направлении на поговорить. Он просто попросил полицаев местных, а точнее так называемого «министра мвд дыныры» и организатора так называемого «парада пленных» — лешу дикого. В итоге получилось интересное кино с захватывающим сюжетом



Но обо всем по порядку. Начнем с того, кто такой тот чувак, который катался по Донецку с мешком на голове. Это ватан, так называемый «идейный», он же «оппозиционер дрындыды», который любит публично писАть и разговаривать о проблемах на оккупированной части востока Украины. А точнее об откатах, проблемах на шахтах-заводах и т д + о том, что нынешняя оккупационная «власть» дыныры — это тупо секта любителей разворовывания русских денег и не более того, мол никому из «власти» нахуй не нужна ни недоросия, ни дыныры, им только денег срубить и свалить с Донбасса.



Самое интересное, что сначала творчеству и негодованиям ватного «оппозиционера» пушилин и компания не уделяли особого внимания, ведь возгласы о некой справедливости в дыныры в соцсетях от куца [фамилия чувака, которого похитили] — это был громкий пук в воду и не более того. Но после нескольких удачных эфиров на тв передачах на россии, в том числе с гиркиным, а также публикаций в тырнете, произошло чудо — ватана услышали.



При чем услышали не только на уровне москвы, но и среди региональных политиков рф, которые, как оказалось, отправляли гуманитарку на продажу, а не бедствующим + волонтерская «помощь» шла не «воинам» дыныры, а тупо на продажу. Сами понимаете, от фактов тотального разворовывания ахуели все, в том числе в самых высших эшелонах власти рф. Причина — никто не хотел признавать или осознавать то, что его неоднократно элементарно наебали+ продолжают тотально наебывать ммм-щик и его молодая команда.



Фактически доказательства от Куца в разворовывании русских денег и гуманитарки был плевком, унижением для русских политиков и объектом для насмешек среди себе подобных и провернула это не сбУ, неа. Сделала это элементарная жадность.Более того, наибольший репутационный ущерб, если можно так выразиться, получили политики регионального уровня, по типу ростовских депутатов и партии, которые финансировали различные социальные проекты. Поэтому неудивительно то, что многие из них требуют голову пушилина в мешке и громких арестов тех, кто причастны к воровству денег + гумпомощи, ведь украли на Донбассе не только деньги из бюджета рф, а и партийные.



Одним словом, к пушилину полетели депеши и предъявы не только из москвы, но и из регионов, мол вы там реально рамсы попутали в своем банановом халифате, поумерьте аппетиты, иначе сталину в гости уедете. Пушилин в итоге испугался до одури и начал искать концы, а точнее первоисточник, который спровоцировал гнев русских хозяев и …



И нашел. И понял, что убить или прикопать тупо ватана не может, ибо за куцем стоИт сам русский чекист бородай и сдд [так называемый «союз добровольцев Донбасса». Куц же, в свою очередь, продолжал хуесосить и доказывать фактами, что воруют дынырийцы так, как будто завтра кабзона увидят. Самое обидное было то, что не было как пришить ватану-«оппозиционеру» сотрудничество с Хунтой, ибо в том шо чувака покусал киселев не сомневался абсолютно никто.



В итоге пушилин решил шугануть «блогера оппозиционного» и попросил лешу дикого, «министра мвд» дыныры помочь с решением вопроса. Леша спустил задачу вниз, на подчиненного, а тот припахал, в свою очередь, так называемый «7-й отдел» «мвд дыныры — топтунов или просто наружных наблюдателей.



Цель у ватанов, следивших за дынырийским «оппозиционером» была простая : не бить, не трогать, тупо выяснить круг общения и распорядок дня, чтобы понять через кого ватан отдает компромат на так называемое «руководство» или получает.



Честно, нет у меня информации о том, что там выяснили или не выяснили топтуны дыныры о ватане. Все как бы закончилось и хорошо, и плохо для куца — мешок на голову и поездка на конспиративную квартиру на поговорить, испугался, но и не убили.



Самое в этой ситуации смешное то, что жена куца, «оппозиционера», написала заявление в «мвд» и «мыгыбы» дыныры, мол беспредел и т д, памагите. В итоге вышеназванные «спецслужбы» с улыбающимися лицами делают вид, что работу на полном серьезе работают. Но, вы сами понимаете, «расследовать» никто ничего не собирается — это ж не Хунта, в дрындыды гавкать нельзя о правах и тем более о воровстве.



Продолжение следует. Конец первой части.