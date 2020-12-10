На Подоле обокрали французского журналиста, несмотря на экстрамеры главного полицейского столицы

Кражу иностранный журналист обнаружил вчера, когда вернулся после прогулки домой на съемную квартиру на улице Щекавицкой в Подольском районе Киева. Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, потерпевший — гражданин Франции и приехал в Украину собирать информацию для одного из французских изданий.

Но француза забыли предупредить, что ценности в столице Украины лучше не носить в заплечном рюкзаке. В результате, пока он любовался красотами старого Подола, у него из рюкзака абсолютно незаметно вытащили журналистское удостоверение, карточку французского соцстрахования, банковские карточки и кошелек с тремя тысячами гривен.

По заявлению потерпевшего привычно завели уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража). Вероятно, французский гражданин стал жертвой уличных карманников, которые стали настоящей напастью для Киева. Не помогают даже экстра-меры, принятые недавно руководством киевского Главка полиции.

Наши источники рассказывают, что недавно уличных воров заприметил наметанным глазом старого оперативника сам начальник полиции Киева Андрей Крищенко после отдыха в одном из ресторанов с друзьями. И этот будничный киевский пейзаж настолько разозлил большого начальника, что он приказал ежедневно из каждого района выделять копов, которые в полной амуниции должны патрулировать и обеспечивать спокойствие граждан в центре Киева, искореняя уличную преступность. Но, как видим, эти меры пока не принесли ощутимого результата.