Можно ли есть яйца на завтрак: ответ медиков

Яйцо — очень полезный продукт, который содержит все аминокислоты и многие витамины. Человеку необходим этот продукт. Какова же его польза на завтра? Об этом рассказали эксперты, пишет newsyou.info.

По версии специалистов из США, это идеальный продукт для первого приема пищи при диабете. Важное преимущество яиц — крайне низкое содержание углеводов (почти их отсутствие) при высоком уровне белка, калия. Их поедание защищает от резких колебаний сахара в крови, укрепляет мышцы, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Употребление яиц на завтрак — полезная привычка не только для диабетиков. Эксперты советуют употреблять на завтрак яйца в сочетании с овощами, салатными листьями.

В то же время эксперты замечают, что несмотря на реальную и значимую пользу для здоровья, все время завтракать только вареными яйцами или омлетом не следует.

Утренние приемы пищи должны быть максимально разнообразными. Недельная норма яиц для человека — четыре-пять штук.

: changeua.com