Мэр Дубно отказался заменять главную городскую елку, которую срубили на кладбище

Мэр Дубно Василий Антонюк, рассказал «Стране», поменяет ли ёлку, которую срубили на кладбище и привезли в центр города.

«Не дождутся. Ёлка будет, потому что ее подержали благочинием православной церкви Украины. Они мне разрешили, я дал команду ее перенести из окраины кладбища в центр города. Потому что она очень красивая, не простая, она будет украшать наши праздники. Мы ее красиво оденем, будет лучшая ёлка в области, а может, в Украине», — заявил мэр Василий Антонюк.

Градоначальник Дубно также прогнозирует, что многие захотят посмотреть на ёлку.

«Мы так сделаем, что они не только приедут, но и прилетят. В этом году будет самая красивая ёлка в городе Дубно», — заявил мэр.

Добавив, что настроен решительно.

«Я очень серьёзный человек, я уже четыре раза городской глава», — отметил мэр Дубно.

Также мэр считает, что все негативные комментарии в соцсетях — обыкновенная зависть.

«Я верующий человек, я во все это не верю. Знаю, что это клевета, зависть. Это делают люди, которые хотят скомпрометировать ситуацию, потому что нигде, ни в каком святом письме не написано, что это дерево — вражеское для людей, которое принесёт не ту ауру для дубенчан», — сказал Антонюк.