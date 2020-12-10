Глава ПЦУ Епифаний заявил, что Иуда повесился из-за коррупции

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что коррупция — это не новая проблема в обществе, и даже Иуда повесился из-за нее.

Об этом он написал в Facebook.

«Коррупция – не новая проблема общества, это явление известно еще с библейских времен, о чем упоминается в Священном Писании, в творениях святых отцов, подвижников. И Ветхий, и Новый Завет четко осуждают проявления коррупции, предостерегают от них, дают понять, что коррупция убивает. Многочисленные примеры пагубных действий римских чиновников, фарисеев, первосвященников… Иуды Искариота, который не смог жить с содеянным и повесился, показывают нам, что коррупция убивает не только тех, кто ее совершает, а наносит вред всем вокруг», — написал Епифаний.

По его словам, коррупция дорого обходится не только в материальном плане, но и в моральном. Также глава ПЦУ назвал ее «опасным вирусом», от которого есть «вакцина». Данная вакцина, по мнению Думенко, это истина и праведность, о которых говорил апостол Павел.