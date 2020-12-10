Курс доллара на межбанке Украины в четверг упал почти до 28 гривен

В четверг, 10 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 28,04 грн/$1 с 28,09 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,03-28,05 грн/$1. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,08 грн/$1 с 28,04 грн/$1 в среду. Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 11 декабря — до 28,0750 грн/$1 с 28,0406 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 декабря 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар — 21.0548

BYN 1 белорусский рубль — 17.371

EUR 1 ЕВРО — 33.9946

PLN 1 польский злотый — 7.6846

CAD 1 канадский доллар — 22.0093

ILS 1 новый израильский шекель — 8.6409

RUB 10 российских рублей — 3.8265

HUF 100 венгерских форинтов — 9.5718

GBP 1 фунт стерлингов — 37.2976

CZK 1 чешская крона — 1.2918

CHF 1 швейцарский франк — 31.6071

CNY 1 китайский юань женьминьби — 4.291

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 декабря составил 448,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $402,8 млн.