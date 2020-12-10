После ледяного дождя Киев сковали пробки

В четверг, 10 декабря, в Киеве практически все движение автомобилей в городе осложнено из-за ледяного дождя, который недавно закончился.

Фотографиями затрудненного движения в столице делятся местные жители.

Жители города сообщают, что возле Национального цирка Украины в Киеве остановились два трамвая. Из-за этого образовалась пробка.

Также затрудненное движение на улице Бульварно-Кудрявской. Машины движутся очень медленно из-за гололеда на дорогах.



Местные жители также рассказали о пробке на проспекте Победы.



Карта Google показывает медленную скорость передвижения не только в центре столице, но и во всем городе.

