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После ледяного дождя Киев сковали пробки

10.12.2020

В четверг, 10 декабря, в Киеве практически все движение автомобилей в городе осложнено из-за ледяного дождя, который недавно закончился.

Фотографиями затрудненного движения в столице делятся местные жители.

Жители города сообщают, что возле Национального цирка Украины в Киеве остановились два трамвая. Из-за этого образовалась пробка.

Также затрудненное движение на улице Бульварно-Кудрявской. Машины движутся очень медленно из-за гололеда на дорогах.


Местные жители также рассказали о пробке на проспекте Победы.

Карта Google показывает медленную скорость передвижения не только в центре столице, но и во всем городе.

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