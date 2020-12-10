Соломія Вітвіцька показала новий образ

Соломія Вітвіцька часто радує фанатів красивими знімками. Вона проводить багато фотосесій та часто ділиться своїми думками.

Нова публікація пов’язана з обома цими елементами. Ведуча продемонструвала свій новий образ. Вона прогулювалась вулицями Києва у сукні українського дизайнера Elena Burba. А доповнила образ світлин пальто, виробництвом вітчизняного бренду одягу Ludmila Fashion. Фотосесію для зірки провів Ден Бобров.

Під фото Соломія написала, що не потрібно боятись помилятись. Адже той, хто не робить помилок, просто нічого не робить. Людям властива така риса характеру і не потрібно цього жахатись. А треба перетворити ситуацію у досвід та зробити висновки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.