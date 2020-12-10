Украинцы могут спокойно нести шлейф Covid-19 в массы — государство не способно это остановить

Эпидемиологи говорят прямым текстом: сovid-контакты в Украине не отслеживает НИКТО! Система, в рамках которой действуют и принимают решения украинцы — наоборот, создает все условия, чтобы люди распространяли Covid-19…

Первый признак, что организм начинает выздоравливать от Covid-19 — возвращается способность формулировать мысли в текст. И подытоживая свой 15-дневный ковидный опыт, вот что я об этом всем думаю.

Локдауны, карантины, желтые, красные, оранжевые зоны — не будут эффективными ровно до тех пор, пока на уровне каждого отдельного гражданина не будут решены основные и элементарные вопросы.

Первое: четкий и элементарный порядок действий в случае подозрения, контакта или заболевания Covid-19, так называемый ситуационный сценарий (или протокол).

На все возможные случаи, по схеме «что вы обязаны делать, что вы можете делать, что запрещено делать / куда звонить, к кому обращаться». Этот протокол должен быть четко расписан и донесен всеми средствами коммуникаций.

Второе: государственная система должна действовать таким образом, чтобы на каждом этапе обслуживания человека, который следует ковидному протоколу, происходили действия, принимались решения, в результате которых человек получает сервис.

Третье: государственная система должна действовать таким образом, чтобы в законопослушного гражданина не оставалось других вариантов, кроме как добросовестно выполнять этот протокол.

Не обязательно в буквальном смысле пройти «customer journey» (путь потребителя), то есть заболеть Covid-19, чтобы увидеть и убедиться — ничего подобного в Украине нет и в помине.

Элементарные жизненные вопросы из серии «как оформить больничный», «как оформить изоляцию ребенка, если его родители больные» — украинцы решают не согласно четким скриптам (которых просто нет), а в соответствии с тем уровнем культуры, который у них есть.

Любая система работает на уровне самого слабого звена. Самое слабое звено в украинской системе противодействия Covid-19 — уровень культуры того украинца, которому глубоко наплевать на свое здоровье и на окружающих.

В украинском Facebook-пространстве — тысячи историй о нелепых и вопиющих случаях заражений и неутешительных выводов о ментальности украинцев.

Но люди (по своим повадкам, желаниям, страхам, предрассудкам и суевериям) — везде одинаковые!

Разницу создает система, в которой эти люди действуют. Эффективная система противодействия Covid-19 – это та система, в которой минимизируются возможности человека заражать других людей. А еще лучше – когда человеку просто не оставляют вариантов заражать других людей.

Система, в рамках которой действуют и принимают решения украинцы — наоборот, создает все условия, чтобы люди распространяли Covid-19.

Почему растет количество зараженных? Элементарно. Заразиться Covid-19 — все проще с каждой неделей. Получить статус Covid –позитивного человека (в отношении которого есть хоть какой-то порядок реагирования) — с каждой неделей становится все сложнее.

И в этом кроется первый системный «баг».

Положительный ПЦР-тест — важен. Если вы имеете весь букет симптомов, но не имеете этого «официального статуса участника пандемии Covid-19» — ваши дети, домочадцы и коллеги не считаются контактными лицами. Они могут спокойно ходить на работу, посещать школу. Многие так и делают …

Если же с появлением в вашем окружении человека с симптомами, вы стремитесь проявить сознательность и изолироваться — законодательство в таких случаях вас не поддерживает и не защищает.

Если вы чувствуете определенные симптомы, но при этом не являетесь контактным лицом официального больного Covid-19 — это всего лишь ваши симптомы, которые не обязывают медицинскую систему к каким-то особым действиям в отношении вас.

Вам предстоит самостоятельно решить задачу из серии «как получить больничный и не получить на работе прогул».

Чтобы оформить больничный, человек должен прийти в поликлинику на прием, пройти осмотр врача, и тогда ему дадут больничный. На три дня. С диагнозом ОРВИ. Почему ОРВИ? Все, что не доказано как Covid-19 — считается ОРВИ.

Получить от государства бесплатный тест — целый квест. Ваши шансы возрастут, если вы — контактный подтвержденного больного Covid-19, у вас есть симптомы, и, главное — есть активный семейный врач, который организует приезд мобильной бригады.

Если же вы (как и 25% украинцев) не подписали декларацию, или же ваш врач вышел на пенсию, уехал, умер, ваш единственный шанс — это звонить на горячую линию МОЗ и оставить заявку, чтоб к вам прислали мобильную бригаду тестирования. Я так и сделала. Мне позвонили … аж на шестой день после заявки. К тому времени вопрос уже потерял актуальность, поскольку я уже получила положительный ПЦР-тест от частной лаборатории. О реальных масштабах эпидемии в Киеве свидетельствует факт, что даже частная лаборатория не обработает ваш запрос на следующий день, так как есть очередь. Бесплатные же мобильные бригады в первую очередь тестируют людей с тяжелым течением болезни.

Существуют два варианта, что ваш организм обследуют на присутствие Covid-19: или у вас тяжелые симптомы и вам сделают тест бесплатно, или же вы найдете деньги и сдадите тест частной лаборатории.

Вопрос: что в таких ситуациях делают 90% условных «не тяжелых» больных Covid-19? Правильный ответ: «забивают болт» на тест. Если полюбовно договорятся с работодателем, тихо болеют дома. Если договориться — не вариант, или это компания со строгими правилами — оформляют отпуск, чтобы переболеть коронавирусом дома. Да, это реальные случаи, о которых я лично знаю.

Но в силу исторических традиций, множество таких «не тяжелых» вообще имеют привычку героически ходить на работу даже с температурой и в коматозном состоянии. Запивают симптомы средствами от простуды из пакетиков — и вперед.

Covid-положительные граждане Украины могут спокойно нести шлейф Covid-19 в массы — в офисы, школы, компании. И на уровне государства нет механизма, который бы этому препятствовал. Эпидемиологи говорят прямым текстом: сovid-контакты в Украине не отслеживает НИКТО!

Вы еще удивляетесь, почему так много ваших друзей, знакомых, их родственников и родителей сейчас болеют?

Настоящее чудо — если вы живете в большом городе, контактируете с людьми, пользуетесь общественным транспортом, и при этом до сих пор не заболели.

«Следует использовать мозг и смотреть, что можно преодолеть, а что — нет. Если ничего нельзя сделать, тогда мы это просто принимаем, это часть реальности», — сказал Далай-лама XIV.

Можно ли преодолеть нынешнюю ситуацию или нет?

Другой результат принесут только другие действия.

Люди начинают действовать по-другому только под влиянием других стимулов — новых желаний или новых страхов.

Но чтобы побудить людей к действиям, сперва надо понимать, что творится в их головах сейчас.

Государственные коммуникации на тему Covid-19 застряли на уровне марта-апреля — «Носите маски», «Мойте руки», «Не фиг шастать».

Коммуникации будут безрезультатны, если вы общаетесь не с реальным человеком, а с вашим представлением о нем, которое сложилось много месяцев назад.

И главная проблема здесь – не Covid-диссиденты (которые есть во всех странах).

Растет аудитория условных Covid-ветеранов — людей, отделавшихся относительно легкими симптомами, вообще проскочивших коронавирус на ногах, которые сейчас охотно делятся соображениями типа «это все фигня», «то же самое, что и грипп». Эта тенденция имеет место во всех европейских странах. В Украине же она подкреплена недоверием общества к медицине и к власти. Украинец охотнее поверит не врачу, а своему другу Васе, который легко переболел и сделал вывод — «Коронавирус — это все разводняк, чтобы сбивать с нас деньги на тесты и на доплаты врачам».

Коммуникация должна вестись не только с аудиторией предпринимателей, чьи бизнесы терпят урон из-за локдауна. А прежде всего — с обычным украинцем, который не знает, что делать, как быть, к кому обращаться и куда идти в случае подозрения, контакта или симптомов Covid-19. Который растерян, испуган и дезориентирован. Которому изо дня в день врут и отовсюду «футболят». И единственным островком уверенности в этом хаосе оказывается его друг сovid-ветеран Вася, который уверяет: «расслабься, это все фигня, тоже самое, что и грипп».

Татьяна Ещенко — Head of communications, консалтинговое агентство GOLUBi Group, «Хвиля», 10 декабря