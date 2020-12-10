В Броварах внедорожник Renault насмерть сбил пешехода, двигавшегося по проезжей части

Минувшей ночью в Броварах Киевской области внедорожник Renault насмерть сбил пешехода, двигавшегося по проезжей части. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Смертельное ДТП произошло ночью в Броварах. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 57-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

На месте ДТП работали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа местного отдела полиции, а также работники Следственного управления полиции Киевщины

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смертельной ДТП.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.