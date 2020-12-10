В Одессе пьяный водитель въехал в троих пешеходов на обочине. Двое погибли

В ночь со среды на четверг, 10 декабря, в Одессе произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель наехал на троих пешеходов, в результате двое погибли, а один попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, инцидент произошел на Хаджибеевской дороге. Нетрезвый водитель автомобиля Mazda выехал за пределы проезжей части и наехал на троих мужчин, которые стояли на обочине дороги. Двое из них погибли, одному было 36 лет, а второму 31 год. Один попал в больницу, выжившему парню 19 лет.

На данный момент 47-летний водитель задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Открыто уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством», в рамках которого назначен ряд экспертиз.