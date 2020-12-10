На Киевщине у «слуги народа» из авто похитили 100 тысяч гривен

У народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного из автомобиля похитили документы и 100 тысяч гривен.

Инцидент произошел 10 декабря в Борисполе Киевской области, сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно заявлению нардепа, неизвестный разбил окно его автомобиля Mitsubishi и похитил сумку, в которой были личные документы и наличные в сумме 100 тысяч гривен.

Отметим, что Задорожный, до того как стать нардепом, был шоуменом, ведущим и организатором праздничных мероприятий. Также он работал в ивент-агентстве студии «Квартал 95».

Напомним, что ранеевКиеве обокрали народного депутата от «Слуги народа» и прокурора Офиса генерального прокурора Украины. Преступления произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы в арендуемых квартирах.

У депутата похитили ноутбук MacBook Pro, планшет iPad, а также велосипеда Cannondale.