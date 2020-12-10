SkyUp має намір знімати пасажирів з рейсу за відмову одягти маску

Авіакомпанія SkyUp Airlines оновила правила поведінки пасажирів на борту. Тепер за відмову залишатися в масці під час польоту пасажира можуть висадити в найближчому аеропорту і навіть видати поліції.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Невиконання вимоги залишатися в масці тепер вважається порушенням правил поведінки на борту.

“До пасажирів, які відмовляються одягти маску, як і у випадку з іншими порушеннями, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки в найближчому аеропорту, видачі порушника поліції та відмови в авіаперевезеннях протягом декількох років”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що коли пасажир купує квиток на літак, він бере на собе ряд зобов’язань: дотримуватися дисципліни і правил поведінки на борту; виконувати вказівки та рекомендації членів екіпажу; пристебнути ремені безпеки при включеному табло “пристебнути ремені”; залишатися в масці протягом усього польоту. Єдиною підставою для зняття маски може стати прийом їжі або пиття.

У разі порушення правил польоту члени екіпажу спочатку робитимуть порушнику усне зауваження. Якщо воно не досягне мети – порушнику вручать письмове попередження. І лише тоді в разі продовження порушення до пасажира можуть застосувати заходи стримування.