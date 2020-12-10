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Масова COVID-вакцинація в Україні розпочнеться у квітні, – Радуцький

10.12.2020

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я Михайло Радуцький вважає, що завдяки локдауну в січні вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям, а у квітні розпочнеться масова вакцинація.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Я дуже сподіваюсь, що завдяки “канікулам” у січні нам вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям. В такому випадку з великою ймовірністю необхідності у черговому локдауні вже не буде.

Запасу міцності медичної системи вистачить до квітня, коли почнеться масова вакцинація”, – написав Радуцький. При цьому парламентарій зауважив, що Україні вдалось уникнути сценарію жорсткого локдауну, а перелік обмежень, запроваджених урядом з 8 до 24 січня, менш суворий, аніж у березні-квітні.

“Економіка не зупиняється: промисловість, транспорт будуть працювати. Тимчасово зачиняється лише сфера непродовольчої торгівлі, послуг та розваг – ТРЦ, кафе, ресторани, бари (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатри, фітнес-клуби. У школярів на цей час канікули, але дитячі садочки можуть працювати”, – пояснив голова комітету. За його словами, запровадити “м’який” варіант локдауну та дати можливість бізнесу попрацювати перед святами у піковий сезон вдалось завдяки двом чинникам.

“По-перше, вчасно встигла “наростити м’язи” наша сфера охорони здоров’я. Завантаженість лікарень в середньому зменшена до рівня в 50%. Значно збільшена кількість ліжок з підведеним киснем, ліжок інтенсивної терапії. І навіть за негативного сценарію – стрімкому збільшенні кількості нових хворих і госпіталізованих до кінця грудня-початку січня – наша медицина повинна впоратись.

Другий чинник – певний позитивний ефект від карантину вихідного дня: другий тиждень щодобова кількість інфікованих перебуває на стабільному рівні, в результаті ми на сьогодні маємо не 20 тисяч нових інфікованих, а лише 13 тисяч”, – зазначив Радуцький. Він також зауважив, що в уряді почули рекомендації депутатів та провели “роботу над помилками”. “Про запровадження обмежень підприємців повідомили заздалегідь – майже за місяць. Крім того, сьогодні набули чинності зміни до державного бюджету, які, за ініціативи Президента, спрямовані на підтримку бізнесу під час карантину.

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Зокрема, передбачені виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі посилення карантину, допомога бізнесу для збереження робочих місць, одноразова компенсація підприємцям витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб”, – резюмував глава парламентського комітету.

 

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