Минобороны: Оборонный заказ на этот год выполнен на 94%

В настоящее время государственный оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Отмечается, что еще нужно дофинансировать поставленную ранее продукцию.

«В 2019 году государственный оборонный заказ Министерством обороны Украины выполнен на 99% (по вине предприятий не было выполнено условия двух контрактов)», — сказано заявлении.

Добавляется, что контракт на поставку 152-мм выстрелов к Д-20 заключили в этом августе и он выполнен в полном объеме в октябре. Боеприпасы находятся на арсеналах, базах и складах.

«Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 заключен, проведена техническая инспекция на предприятии производителя, поставка осуществляется в соответствии с графиками. Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов и 120-мм минометов заключены, поставка осуществляется в соответствии с графиками», — заявили в Минобороны.

Таким образом в ведомстве отреагировали на ряд критических публикаций по поводу выполнения госзаказа.

Что касается включения в комплект ЛПРК «Корсар» телевизионного прицела, то контракт подписали после ряда испытаний. Сейчас осуществляется производство.

«Предложения, которые предоставлялись компаниями по поставкам БМП-2, не соответствовали техническим требованиям Минобороны к ним», — отмечают в министерстве.

Кроме того, в заказе сказано о закупке продукции компании «Thermal Vision Technologies».

«23 августа текущего года береговой ракетный комплекс «Нептун» принят на вооружение и проводится работа по подготовке серийного производства в 2021 году в рамках государственного контракта», — сказано в заявлении.

Сказано также о том, что закупка комплекса «Ольха» идет по плану. Завершение разработки и закупка комплекса «Ольха-М» ожидается с следующем году.