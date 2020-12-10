Юлия Санина в одной рубашке похвасталась стройными ногами на пляже

Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу “Танці з зірками” Юлия Санина выбралась отдохнуть на море и впечатлила раскованным видом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети “Инстаграм” новое фото, сделанное на одном из курортов. Юлия Санина пощеголяла в длинной рубашке телесного цвета, распустив свои волосы цвета вороньего крыла.

Певица вышла на песчаный пляж ранним утром, чтобы насладиться морским бризом и приятной погодой теплой страны. Она позировала к камере спиной, вытянув руки высоко вверх, красотка сверкнула босыми стройными ногами, но все остальное спрятала под одеждой.

“Настроение дня. Солёные волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли…”, – поделилась Юлия эмоциями в описании к фото. Стоит отметить, что она заняла второе место в последнем сезоне “Танців з зірками”, уступив Санте Димопулос.