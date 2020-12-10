Эффект вакцины от COVID-19 будет действовать более полугода, — Минздрав

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что эффект вакцины от коронавируса после ввода будет длиться минимум 6-9 месяцев. Однако, по его мнению, эта продолжительность будет дольше.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Он объяснил, что антитела, которые появятся у человека после проведения комплекса прививок, постепенно исчезнут, но это не значит, что у организма не будет иммунного ответа.

«Он (организм — ред.) еще долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель. Я уверен он будет продолжаться дольше 3 месяцев», — добавил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины должно в середине декабря подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Ожидается, что Украина бесплатно получит вакцину для 4 млн граждан.