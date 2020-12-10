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Конституционный суд отказался рассматривать законность введения карантина выходного дня в Украине

11.12.2020

Большая палата Конституционного Суда не нашла оснований для открытия производства по делу по представлению 48 народных депутатов относительно конституционности введения так называемого карантина выходного дня. Таким образом судьи приняли решение об отказе в открытии производства. 

В КСУ сообщили, что суд принял такое решение в связи с тем, что оспариваемое положение пункта 15 постановления Кабмина № 641 уже утратило силу.

Напомним, 23 ноября в КС поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2 «от 22 июля 2020 № 641 с изменениями.

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