В Киеве из-за гололеда на дорогах произошло более 120 аварий

В Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло более 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице пока не зафиксировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.

«Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет», — отметил Голобородько.

Как пишет «Киев Оперативный» в Facebook, сразу две ДТП произошли на улице Василия Липковского. Там троллейбус столкнулся с маршруткой и маршрутка столкнулась с грузовиком «Укрпочты».

По состоянию на сейчас, по данным сервиса Google Maps, в Киеве уменьшилось количество пробок.