Вчені назвали продукти, які викликають залежність

Багато експертів стверджують, що їжа дійсно здатна викликати залежність. Про цей факт знають не всі – така форма залежності здається безпечною в порівнянні з алкоголізмом або наркоманією. Однак вчені стверджують, що їжа теж здатна серйозно нашкодити здоров’ю людини.

“Їжа, багата цукром, жиром або сіллю, може викликати в мозку вироблення нейрохімічних речовин, таких як дофамін, які викликають почуття спокою. Прагнення до цього фізично індукованого відчуття викликає тягу до продуктів, які змушує людей їсти ще, навіть якщо вони фізично вже не голодні”, – пояснила доктор Джудіт Брісман, яка спеціалізується на лікуванні розладів харчової поведінки, передає Food.News.

Американські вчені припустили, що продукти з високим ступенем обробки мають певну схожість з ліками, якими часто зловживають через доданих в них жирів і рафінованих вуглеводів, що мають функцію швидко всмоктуватися.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вони провели два дослідження: у першому взяли участь 120 студентів, а в другому – 384 добровольців.

Фахівці виявили, що оброблені харчові продукти, багаті жирами і здатні підвищити рівень цукру в крові, наприклад, мармелад, шоколадні батончики і кукурудзяні пластівці, дійсно швидко викликають звикання.

Вчені назвали список продуктів, які провокують залежність. Серед них піца, шоколад, печиво, чіпси, морозиво, торти, картопля – фрі, смажена курка, чізбургери і кукурудзяні пластівці.

: ukrhealth.net

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