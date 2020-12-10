В МОЗ объяснили украинцам, как улучшить качество сна на карантине

В Минздраве составили список советов, соблюдая которые, украинцы смогут насладиться более качественным и здоровым сном.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Казалось бы, что нового можно рекомендовать для здорового сна? Но дело не в том, чтобы найти новые факты. Очевидные и слишком простые на первый взгляд рекомендации самом деле являются научно доказанными и действительно определяют то, насколько качественно мы спим. Мы подготовили для вас чеклист рекомендаций здорового сна. Проверьте, сколько из них вы придерживаетесь», — указано в сообщении.

Так, врачи посоветовали придерживаться хотя бы двух рекомендаций в течение недели, после чего сравнить качество сна до и после применения советов: