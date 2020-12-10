Резников об обмене пленными в этом году: процесс заблокирован, но мы надеемся

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс обмена пленными заблокирован. Однако в Трехсторонней контактной группе надеются, что обмен пленными до конца года все таки состоится.

Об этом вице-премьер рассказал на презентации проекта «ИЗОЛЯЦИЯ: must speak», передает корреспондент РБК-Украина.

«К сожалению, этот процесс (обмена пленными, — ред.) заблокирован… У нас остается надежда, что нам это удастся, так как на других уровнях у нас идут консультации. 16 декабря будет следующее заседание ТКГ, мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания ТКГ. Еще год не закончился, но сказать, что это состоится в этом году я не могу — это правда», — заявил он.