ТОП-6 вітамінів, які знищують запалення в організмі

За допомогою досліджень вчені визначили самі корисні речовини

Тривале запалення в організмі може бути ознакою порушення здоров’я, але прийом деяких вітамінів допомагає в боротьбі з ним. Вони зменшують запалення і знижують ризик хронічних захворювань. Експерти назвали шість найпотужніших вітамінів для цього: А, С, D, Е, К і комплекс В. Повідомляє verywellhealth.

Вітамін А. Він допомагає захистити клітини організму від окисного стресу і запалень, викликаних нестабільними молекулами — вільними радикалами. Згідно з декількома дослідженнями, вітамін А відіграє важливу роль у формуванні вродженого і набутого імунітету, а також в реакції організму на запалення. Джерела вітаміну А: морква, кульбаба, капуста, шпинат, гарбуз, солодкий перець.

Вітамін С. Це один з найпотужніших природних антиоксидантів, який нейтралізує шкідливі вільні радикали, що провокують запалення. Вітамін С також сприяє кращому імунному захисту організму: він підтримує клітинні функції, які мають вирішальне значення для вродженого й адаптивного імунітету. Крім того — знижує рівень С-реактивного білка (СРБ) в крові, що виробляється печінкою при запаленні. Кращі харчові постачальники вітаміну С: апельсини, грейпфрути, журавлина, смородина, броколі, болгарський перець, брюссельська капуста, помідори, капуста, свіжа картопля, шпинат.

Вітамін D. Покращує захист клітин від шкідливого впливу хронічного запалення, при цьому він регулює вироблення цитокінів. Ці сигнальні білки беруть участь в патогенезі багатьох захворювань, включаючи артрит, астму, діабет, рак. Пацієнти з артритом, астмою та іншими запальними станами можуть отримати користь від вітаміну D, вважають вчені.

Дану речовину можна знайти в наступних продуктах: форель, тунець, курячі яйця, сардини, яловича печінка, гриби.

Вітамін Е. Теж входить в групу потужних антиоксидантів для боротьби із запаленням і окислювальним стресом в організмі. Вітамін Е допомагає знімати висипи, почервоніння та інші форми запалення шкіри, запобігає її пошкодження через ультрафіолет. Крім того, захищає від пошкоджень, викликаних запаленням, перешкоджає виникненню катаракти, розвитку вікової дегенерації жовтої плями, яка є основною причиною втрати зору.

Велику кількість вітаміну містять ці продукти: лісові горіхи, арахіс, мигдаль, авокадо, шпинат, броколі.

Вітамін К. Його дія пригнічує вироблення цитокінів, тим самим захищаючи організм від безконтрольного запалення. Даний вітамін вважається потужним борцем з хронічними захворюваннями й дозволяє істотно знизити їх ризик.

Цей вітамін знаходиться у двох природних формах: філлохінон (вітамін K1) і менахінон (вітамін K2). Наступні продукти містять й ту та другу форму вітаміну К: капуста, шпинат, брокколі, курка, печінка, яйця.

Вітаміни групи B. Низка досліджень свідчить, що люди з низьким рівнем вітаміну B6 часто мають високий рівень СРБ, який вказує на запалення. Також є дані про те, що щоденний прийом добавок фолієвої кислоти або вітаміну B9 сприяє зменшенню запалення в організмі.

Ці продукти містять як мінімум один необхідний вітамін групи B: зелені листові овочі, спаржа, яловича печінка.

: greenpost.ua

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