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НБУ поднял официальный курс евро до 34 гривен

11.12.2020

Единая европейская валюта немного подорожала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,99 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 декабря установлен на таком уровне: 33,9946 гривен за евро (+0,0388 грн). При этом курс евро на 10 декабря составляет 33,9558 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 34,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.

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