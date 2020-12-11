Япония установила новый антирекорд по числу заражений COVID-19 в сутки

В Японии клиники перегружены больными коронавирусом и установлен рекорд по суточному приросту госпитализированных – 555 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ситуация может свидетельствовать о третьей волне коронавируса. 9 декабря в Японии зафиксировали 2 811 новых случаев заражения COVID-19, а рекордное ежедневное количество – в 6-ти из 47-ми префектур страны, в том числе в Киото и Кагосиме.

Также к помощи медикам в клиниках уже присоединились военные. Силы самообороны Японии (SDF) направили своих медсестер в Асахикаву, где проживают 330 тысяч человек, из-за перегруженных местных служб здравоохранения.

Здесь основные силы направлены на вспышки в двух больницах и учреждении для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, медперсонал из вооруженных сил запросила префектура Осака. В то же время глава Японской медицинской ассоциации Тосио Накагава призвал местных жителей не путешествовать в преддверии новогодних праздников.

Службы здравоохранения прогнозируют, что число ежедневных случаев COVID-19 может увеличиться к концу года после возвращения многих японцев в родные города для празднования Нового года с семьями. При этом представители комиссии по противодействию вирусам призвали правительство временно приостановить туризм внутри страны.