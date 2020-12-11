Санта Дімопулос показала знімки доньки. На кого схожа маленька красуня?

Відома українська співачка, екс-учасниця групи “ВІА Гра” Санта Дімопулос у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком виховує маленьку донечку Софію. Також, у Санти від цивільного чоловіка Андрія Джеджули є 11-річний син Даніель.

Доньку співачка народила в одному з пологових будинків Монако. Софійка є громадянкою Америки, у зв’язку з тим, що її батько має громадянство цієї країни. У вересні маленькій красуні виповнився один рік.

Красивими фотознімками у своєму інстаграмі поділилася зіркова матуся і відразу викликала шквал обговорень серед захоплених підписників. Зірка показала Софійку на пляжі під час відпочинку в Дубаї.

“Софушка. Sofia – my universe (переклад: Софія – мій всесвіт)” – зворушливо написала співачка у своєму дописі.

Шанувальники активно коментують фотознімки маленької донечки Санти Дімопулос. Вони намагаються збагнути, на кого ж більше схожа Софія. Погляди прихильників розділилися. Дехто з них вбачає в дівчинці копію тата, а інші наголошують, що оченята в дитини, точно, мамині.

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Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

: trserial.net.ua

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