Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ближе к лету: Ляшко рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

11.12.2020

Главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине вероятно пойдет на спад в мае 2021 года. По его словам, вирус имеет сезонность.

По его словам, с мая 2021 года в Украине будет адаптивный карантин, который позволит «дышать легче».

«Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию», — сказал Ляшко.

Кроме того, к весне должен начаться процесс вакцинации населения.

«И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни», — сказал Ляшко.

Читайте також:   Карпати засипало снігом вище колін
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *