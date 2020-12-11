Ближе к лету: Ляшко рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

Главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине вероятно пойдет на спад в мае 2021 года. По его словам, вирус имеет сезонность.

По его словам, с мая 2021 года в Украине будет адаптивный карантин, который позволит «дышать легче».

«Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию», — сказал Ляшко.

Кроме того, к весне должен начаться процесс вакцинации населения.

«И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни», — сказал Ляшко.